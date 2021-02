Iglo's bouwen is de nieuwe rage: 'Er zit zelfs een lichtkoepel op het dak!'

1/2 Martien Bongers werkte drie dagen lang aan deze iglo in zijn eigen achtertuin (foto: Mark Bongers).

De berg sneeuw die afgelopen weekend viel, bezorgde - naast wat overlast op de weg - een hoop mensen vooral oneindig winterplezier. Kinderen glijden massaal met de slee van besneeuwde heuveltjes af en maken sneeuwpoppen. Maar ook volwassen kinderen hebben lol. Zo verrijzen op veel plaatsen de meest prachtige iglo's.

In Venhorst maakte Martien Bongers een iglo van ruim drie meter hoog in zijn eigen achtertuin. "Hier heeft hij drie dagen lang aan gewerkt", laat zoon Mark weten. Hij houdt er rekening mee dat deze iglo hiermee de grootste van Nederland is. En er zit zelfs een glazen lichtkoepel op het dak! Hij heeft dit gemaakt als verrassing voor zijn kleinkinderen, tijdens zijn oppasdag."