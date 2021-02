Madam Janny stopt na dertig jaar met haar bordeel om de thuiszorg in te gaan

Janny Neelen in de huiskamer van haar voormalige bordeel. vergroot

De rode lantaarns aan de Haagweg 456 in Breda zijn voorgoed gedoofd. Eigenaresse Janny Neelen (58) van Huize Fantasy was haar bordeel beu en is er na dertig jaar mee gestopt. "Ik wi iets anders met mijn leven, ik ga de thuiszorg in."

Je verzint het niet, maar Huize Fantasia is in het hartje van de wijk Princenhage gesitueerd naast een heuse naaiwinkel. Maar waar Dokter Zig Zag blijft, verdwijnt het oudste beroep ter wereld. "Soms kwamen er mensen aan de deur die eigenlijk hiernaast moesten zijn", vertelt Janny Neelen. "Dan zei ik maar dat ze bij het verkeerde naaiatelier waren."

Klanten komen er al een tijdje niet meer in Huize Fantasy en binnenkort verdwijnt aan de Haagweg ook de karakteristieke gevel met de twee rode lampjes. Binnen zit Janny met een sigaretje in de huiskamer, de plaats waar normaal altijd de prostituees zaten te wachten op klanten. Om haar heen is het een flinke bende, want het pand wordt verbouwd. De voormalige seksmadam gaat er namelijk wonen en de vijf peeskamertjes worden gesloopt.

"Vroeger was het gezelliger, de meisjes van nu zijn veel harder en egoïstischer."

"Ik was het gewoon beu", zegt Janny. "Mijn man is in augustus overleden en toen heb ik de beslissing genomen. De laatste vijf jaar vond ik het eigenlijk al niet meer zo leuk en was ik er elke dag twaalf uur mee bezig."

"Maar wat mij nog het meest is gaan tegenstaan, is de veranderde mentaliteit van de meisjes", vervolgt Neelen. "Die nieuwe generatie is gewoon anders. Vroeger was er veel collegialiteit en was het gezellig. Nu is het veel harder, egoïstischer en zitten de meisjes de hele tijd maar op hun telefoon. Als ze problemen hebben, ben je goed genoeg en daarna kan je verekken."

Janny heeft in al die dertig jaar veel dames zien komen en gaan. Met sommigen, waarvan een deel inmiddels bejaard, heeft ze nog altijd contact. Met de klanten daarentegen was het contact vluchtig. "Klanten kwamen binnen, kregen wat te drinken en zochten snel een 'meske' uit", zo zegt ze.

De voormalige madam herinnert zich vooral de vreemde en extreme gevallen. "Er zat er eens eentje bij die wat met de geur van zwavel had. Het meisje moest de hele tijd lucifers afstrijken en dan uitblazen. Telkens met tien of twintig tegelijk. Op een gegeven moment word ik naar boven geroepen en blijkt dat ze zich niet zo lekker voelden. Er hing een dan ook hele zware zwavelgeur en waren ze zichzelf onbedoeld aan het vergiftigen. Het meisje heeft uiteindelijk een nacht in het ziekenhuis doorgebracht aan het zuurstof."

"Als de coronacijfers zijn gezakt, ga ik in de thuiszorg werken."

Janny zegt altijd goed voor haar meiden gezorgd te hebben. Ze wordt liever gezien als een soort moederfiguur dan als een hoerenmadam of pooier. "De vrouwen waren hier altijd uit vrije wil. Ik verhuurde ze alleen een kamer en zorgde voor condooms, schone lakens en handdoeken. Nog nooit heb ik meiden geld afgetroggeld zoals een pooier dat doet. Het was vooral heel gezellig en huiselijk. Ik hielp ze met hun problemen en ik kookte elke dag voor hen. Met kerst trokken we lootjes en op verjaardagen gaven we elkaar cadeaus."

Maar de tijden zijn dus veranderd: "De sjeu was er vanaf en ik kan dingen goed afsluiten. Ik wil gewoon wat anders doen met mijn leven en ik weet ook al wat. Als de coronacijfers weer zijn gezakt, ga ik in de thuiszorg werken. Ik vind het fijn om iets met ouderen mensen te doen. Want ja, ik blijf nou eenmaal een verzorgend type."

