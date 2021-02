Doorzoeking in Eindhoven vanwege miljoenenfraude

Foto: Pixabay. vergroot

In een onderzoek naar miljoenenfraude zijn donderdag vier huizen en gebouwen doorzocht, onder meer in Eindhoven. Dat maakte de FIOD donderdagochtend bekend. Het zou volgens de FIOD gaan om btw-fraude voor een bedrag van negen miljoen euro. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en op bankrekeningen.

De vier mannen die verdacht worden van deze fraude zijn 53, 51, 41 en 27 jaar oud. "Vooralsnog is niemand aangehouden", laat de FIOD weten.

De doorzoekingen vonden niet alleen in Eindhoven plaats, maar ook in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht. De FIOD startte dit onderzoek na een melding van de Belastingdienst.

Het onderzoek strekt zich uit tot Hongarije, Kroatië, Polen en Tsjechië. De fraude draait om een Nederlands elektronicabedrijf, dat zaken doet met bedrijven in Nederland en andere EU-landen. De FIOD vermoedt dat de onderneming een frauduleuze handelsstroom met geheugenkaarten heeft opgezet, waarbij goederen en geld rondgaan.

In deze zogenoemde 'fraudeketen' bevinden zich volgens de FIOD zogenoemde 'ploffers'. Dit zijn bedrijven die wel btw ontvangen, maar die bewust niet afdragen. Deze niet-afgedragen btw komt volgens de FIOD ten goede aan de andere Nederlandse bedrijven in deze fraudeketen, die de niet afgedragen btw wel in aftrek brengen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld spullen goedkoper worden verkocht.

