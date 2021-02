Brabant komt snel met eigen idee over kernenergie

Het provinciehuis (foto: archief). vergroot

De provincie Brabant heeft TNO advies gevraagd over kernenergie. Het advies van TNO ligt al op het provinciehuis, maar meer wil gedeputeerde Eric de Bie (FvD) er niet over zeggen. Hij verwacht dat gedeputeerde staten 'binnen enkele weken' met een standpunt komt.

De Bie presenteerde donderdag de 'Uitvoeringsagenda Energie', het plan van de provincie Brabant voor de energietransitie in de komende jaren. Het stuk kreeg als motto 'Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak ." De energietransitie is het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In het voorwoord bij het stuk schrijft De Bie: "De inzet van kernenergie is welkom."

Kernenergie is in Nederland al jaren omstreden. Het idee komt de laatste jaren weer naar boven omdat kerncentrales geen broeikasgassen uitstoten. Forum voor Democratie, de partij van De Bie, is er een uitgesproken voorstander van.

De provincie Brabant stelt zich in het stuk op achter de doelstellingen van het rijk. Energie moet in 2030 voor minstens de helft duurzaam zijn opgewekt, in datzelfde jaar moet de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 zijn gehalveerd.

De Bie mag zelf als lid van Forum voor Democratie een bijzondere plaats innemen. Zijn partij is er niet overtuigd dat de opwarming van de aarde aan menselijk handelen is te danken, als gedeputeerde in Brabant wil hij een 'betrouwbaar bestuurder' zijn.

"De grote lijnen voor het klimaatbeleid zijn vastgelegd. Daar moeten we ons aan houden. Als mensen daar anders over denken, moeten ze dat op 17 maart, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, laten merken."

De Bie noemt de energietransitie 'een marathon.' Wat hem betreft is het een grote inspanning terwijl op dit moment nog niet duidelijk is welke technische middelen in de komende jaren wel en niet effectief zijn. "We moeten stapje voor stapje aan de slag met zo min mogelijk maatschappelijke lasten."

De Brabantse agenda noemt kernenergie een paar keer, maar er komt veel meer aan de orde. In het dikke stuk komt een groot aantal mogelijkheden langs om energie te besparen, CO2 uitstoot te verminderen en een elektriciteitsnet op te bouwen dat al die uitdagingen aan kan. Samenwerking met Brabantse bedrijven voor het bedenken van nieuwe vindingen is belangrijk. "Voor een hightech regio als Brabant liggen hier grote kansen," aldus het stuk.

"Wat mij betreft is belangrijk dat Brabanders de kans krijgen mee te doen," voegt de Bie daar aan toe. "Het gaat hier gebeuren. Laten we er voor zorgen dat de winst niet verdwijnt naar Chinese investeerders."

Daarnaast hamert het stuk op 'draagvlak' onder de bewoners van de provincie. "Dit betekent in de praktijk dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken."

