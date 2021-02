RKC presenteert speciaal shirt voor carnaval in coronatijd

Finn Stokkers in het speciale shirt thuis op de bank (foto: RKC Waalwijk). vergroot

Net als vorig jaar heeft RKC Waalwijk ter ere van het feest der feesten een speciaal tenue laten maken. De voetballers van de club uit Waalwijk treden vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen aan in het opvallende tenue: een zwart shirt met daarop gele, blauwe en rode confetti. "De zwarte achtergrond staat symbool voor het feit dat we carnaval dit jaar niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn", legt de club uit.

Sandra Kagie Geschreven door

Het logo van RKC op het shirt is voor de gelegenheid ook aangepast. De leeuw draagt naast een sjaal in de Waalwijkse carnavalskleuren ook een mondkapje.

"Als Brabanders zijn we trots op carnaval. Helaas zal ons geliefde feest dit jaar niet plaatsvinden in de hoedanigheid zoals wij het liefst carnaval vieren: samen. Hoe moeilijk ook, carnaval vieren we dit jaar thuis", schrijft de club op haar website.

Veiling wedstrijdshirts

Net als vorig jaar kunnen fans het speciale shirt kopen. Ook worden de shirtjes die de spelers tegen FC Emmen dragen, geveild. De opbrengst van zowel de verkoop als de veiling gaat naar de bouw van een mindervalide-tribune in het stadion van de Waalwijkers.

Het speciale tenue werd donderdag om elf over elf onthuld. Vorig seizoen bracht het witte carnavalsshirt met gekleurde bolletjes RKC overigens geen geluk. De ploeg van trainer Fred Grim verloor toen met 1-0 van Sparta Rotterdam.

Populair onder fans

Het opvallende carnavalstenue bleek wel populair onder de fans. Vanuit onder meer Duitsland, Engeland, Japan en Brazilië werd het shirt besteld.

Wachten op privacy instellingen...

Het duel RKC Waalwijk – FC Emmen van vrijdag is vanwege de verwachte kou op verzoek van de clubs vervroegd van 20.00 uur naar 18.45 uur.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.