RKC op jacht naar drie punten in kelderkraker: 'Het is tijd om de vervolgstap te maken'

Voor RKC staat vrijdagavond in eigen huis de belangrijke competitiewedstrijd tegen FC Emmen op het programma. Een ontmoeting tussen de nummer vijftien en achttien van de ranglijst. Tegen de hekkensluiter moet het goede spel van de afgelopen weken omgezet worden in een overwinning.

De laatste overwinning van RKC dateert alweer van 5 december. Toen werd er thuis met 3-2 gewonnen van VVV-Venlo. FC Emmen lijkt een gewenst slachtoffer vrijdagavond. Die club won dit seizoen nog niet.

"Het besef is er binnen de club, staf en spelers dat er drie punten gepakt moeten worden."

Ondanks dat het alweer even is geleden dat de Brabanders wonnen, speelt de ploeg van trainer Fred Grim nog altijd goed voetbal. Het elftal speelt met vertrouwen. Al wordt er volgens de trainer vooral gesnakt naar drie punten.

“Het besef is er binnen de club, staf en spelers dat er drie punten gepakt moeten worden. Het zou ons ook erg goed uitkomen als we vrijdag winnen. De jongens willen ook niks anders.”

Dat RKC al een langere tijd zonder overwinning is wil de oefenmeester niet te erg naar voren laten komen. “De ploeg weet dat we genoeg mogelijkheden op een overwinning hebben gehad. Maar we moeten er ook geen item op zich van maken.”

Het probleem bij RKC dit seizoen is dat er moeizaam gescoord wordt. Goede wedstrijden worden niet op slot gegooid. Zo werd een goede eerste helft tegen onder andere FC Groningen, Willem II en PEC Zwolle niet beloond met drie punten.

“In alle wedstrijden hebben we onze stempel kunnen drukken”, stelt Grim. “In die wedstrijden hadden we ook meer punten moeten pakken. Er zijn een aantal wedstrijden geweest waarin we goed begonnen en dominant waren. Alleen benutten we dan niet de kansen en gooien we de wedstrijd niet op slot. Het is tijd om daarin een vervolgstap te maken.”

RKC-FC Emmen is een degradatiekraker. Toch wil Grim niet spreken van extra druk. Volgens hem is elke wedstrijd voor RKC belangrijk. Er is dan ook geen sprake van een andere benadering. “Je moet in je patroon blijven en de wedstrijd zo realistisch mogelijk benaderen. We hebben een vast ritme in zo'n week. De beste manier is om vast te houden aan vastigheden in aanloop naar zo'n wedstrijd.”

Na de wedstrijd tegen Emmen staat er voor RKC een thuiswedstrijd tegen Heracles op het programma. Een week later wacht wederom een concurrent. De Waalwijkers gaan dan op bezoek bij ADO. Grim wil zich niet te veel focussen op deze drie wedstrijden. "Het is belangrijk waar we aan het einde van de rit staan. Als we de komende drie wedstrijden winnen is handhaving geen garantie. Hetzelfde geldt dat als je drie keer verliest je nog niet gedegradeerd bent. Wij handhaven onze doelstelling en dat is in de Eredivisie blijven. Dat is heel reëel als RKC zijnde."

