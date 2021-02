Basisscholen worstelen met carnaval

Carnaval op de Sint Jan in Dongen. vergroot

Een ‘Vastelavendfilm’, verkleed feestvieren in de klas of gewoon een jaartje helemaal niet. Basisscholen in Brabant gaan verschillend om met carnaval. Als vanouds hossen op het schoolplein of in de gymzaal lijkt er dit jaar in ieder geval niet in te zitten. “We zouden het liefst feestvieren met elkaar, maar dat gaat niet”, zo klinkt het.

Veel basisscholen proberen er binnen de coronamaatregelen het beste van te maken. De scholen zijn sinds begin deze week weer open en moeten een speciaal coronaprotocol hanteren, zoals werken - en carnaval vieren - in kleine groepjes leerlingen.

De invulling van het carnavalsfeest ligt bij de scholen zelf, laten scholenkoepels SKPO (35 basisscholen in en rond Eindhoven), OBO West-Brabant (zestien basisscholen) en SAAM* (regio Oss en Uden, 26 scholen) weten. Hoe ze hiermee omgaan verschilt, zegt OBO-bestuurder Jan Veenker. Zo maakt de ene een carnavalsfilm en tuigt de ander een quiz op.

“Binnen de geldende maatregelen kun je niet heel veel meer dan in groepjes in de klas zitten", zegt Veenker. "De polonaise lopen, dat gaat nu dus niet. Uiteraard worstelen we daarmee, dat doet iedereen. We zouden het liefst feestvieren met elkaar, maar dat gaat niet.”

Op OBS De Kreek in Bergen op Zoom gaat Vastenavend ook door, maar wel in uitgeklede vorm en ook alleen in de eigen klas, zegt teamleider Mark Suijkerbuijk. De leerkrachten hebben een film gemaakt, de 320 leerlingen zijn in hun mooiste kostuum welkom vrijdag, en de bovenbouw speelt een bingo.

“We deden het altijd in de wijk, dan maakten de leerlingen wagentjes en was er een optocht, met ieder een eigen thema", zegt Suijkerbuijk. "Dat kan nu niet, het is nu een heel alternatief programma.” Een jaar overslaan, dat was eigenlijk geen optie, zegt de teamleider. “Dat kan eigenlijk niet hè, er zijn al zoveel dingen weggevallen”, licht hij toe. "Ik denk dat de kinderen al dolblij zijn dat ze weer naar school kunnen.”

Op De Meander in Oosterhout (410 leerlingen), komen de kinderen vrijdag ook verkleed, maar beperkt carnaval zich eveneens tot het klaslokaal. “Dat is eigenlijk allemaal digitaal, met een quiz”, zegt de directrice. “Zingen en springen, dat is het nu even niet. De klassen hebben allemaal een eigen draaiboek gemaakt. Het is carnaval op maat, zeker."

Jenaplanschool de Bijenkorf in Eindhoven kiest normaalgesproken een Raad van Elf mét prins en prinses, maar ook dat gaat niet door. "Dat is echt iets wat je met de hele school doet, met de ouders erbij, en die mogen nu niet naar binnen", zegt directrice Laika Cortenbach. Dit jaar viert iedere groep het op eigen wijze, bijvoorbeeld met een modeshow of knutselwerkjes, en ook de serpentines zijn al uitgedeeld. "Voor veel kinderen en ouders is het iets waar ze het hele jaar naar uitzien. Die sfeer willen we toch binnen alle maatregelen meenemen."

Op de Sint Jan in Dongen is donderdag al coronaproof carnaval gevierd. Iedere klas vierde zijn eigen feestje. Zo mochten de kinderen een voor een hun kostuum showen. In de onderbouw was er een heuse modeshow. De lessen kregen een carnavalesk tintje. In de middag werd onder meer een carnavalsbingo gespeeld.

Waar veel basisscholen ervoor kiezen carnaval zo goed als het kan te vieren, zijn er ook scholen die juist een jaartje overslaan. Zoals de Montessorischool Elzeneind (355 leerlingen) in Oss. De school vindt het niet gepast nu carnaval te vieren, omdat dat in de rest van Nederland ook niet gebeurt. Directrice Monique Smits: “Dan vier je carnaval niet zoals het eigenlijk is bedoeld."

Bij traditie zouden kinderen verkleed naar school komen, was er gezamenlijk feest in de gymzaal of buiten en zouden er workshops zijn. “Dat je nu in bubbels zit met je eigen klas, maakt dat dat niet haalbaar is”, zegt Smits. “Maar bovenliggend was dat er in heel Nederland geen carnaval gevierd wordt. Da’s een realiteit waar je mee om moet gaan, dus leren wij kinderen dat ook.”

Binnen de school was iedereen het er mee eens, zegt de directrice. Vanuit de ouders zijn de reacties wisselend. “Er zijn groepen ouders die zeggen: fantastisch, zo hoort het, maar er zijn ook ouders die het jammer vinden dat de kinderen vrijdag niet verkleed naar school kunnen komen.”

Dat laatste is ook het geval bij OBS de Kikkenduut in Oisterwijk. De school heeft in een brief aan de ouders meegedeeld dat alleen groep 1 en 2 vrijdag verkleed naar scholen mogen komen. Een eerder bedachte vossenjacht gaat niet meer door. "Door de aanscherping van de maatregelen is het, ook in aangepaste vorm, niet mogelijk het feest verantwoord te organiseren", stelt de schoolleiding. Wel is er 's avonds een bingo.

Een van de ouders laat weten teleurgesteld te zijn. "Ik heb er alle begrip voor dat er geen polonaise in de klas wordt ingezet, maar dat ze niet in hun batmanpak en Elzajurk naar school mogen, gaat dat niet een beetje te ver?"

