Carlin (8) is klaar met alle haat in de wereld, daarom wil hij dat iedereen dit liedje draait

Carlin maakt graag kleurplaten in de hoop dat iedereen wat liever is voor elkaar (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/2 8-jarige Carlin wil dat iedereen 'Where is the love' draait

Hij snapt er niets van, de 8-jarige Carlin uit Helmond. Waarom is iedereen zo gemeen tegen elkaar? Hij is klaar met de haat en de rellen. Het is tijd voor liefde. Carlin doet daarom een oproep: of we allemaal het liedje 'Where Is The Love' willen draaien, precies om acht uur vrijdagavond.

Ron Vorstermans

De moeder van Carlin, Pamela, draaide het liedje op haar mobiele telefoon. Carlin hoorde het en dacht: zou het niet mooi zijn als iedereen dit liedje een zou horen? En zo ontstond een idee: wat als de hele buurt het nummer tegelijkertijd zou draaien?

"Zelfs mensen uit België hebben zich aangemeld."

"Ik dacht, nou ja, laat ik een oproepje doen op mijn eigen Facebook. Dan doen er een paar buren mee, en dat is het dan. Maar heel veel mensen reageerden enthousiast. Ze zeiden, maak een Facebookpagina aan voor het evenement."

Dus dat deed ze. "Het regent reacties. Inmiddels willen niet alleen mensen uit Helmond, maar mensen uit heel Nederland meedoen. Drenthe, Limburg, Utrecht. Zelfs uit België zijn er mensen die zich hebben aangemeld."

En als het vrijdagavond is? "Dan moeten we het liedje zo hard mogelijk aanzetten!", glundert Carlin. "Ik kan het op de Playstation aanzetten en boven op de televisie. En dan moeten we alle ramen openzetten." Pamela heeft al een speaker klaargezet op de vensterbank. "Nu hopen dat zo veel mogelijk mensen mee gaan doen."

Carlin is druk bezig met het maken van kleurplaten, zodat hij die kan uitdelen (foto: Lola Zopfi). vergroot

