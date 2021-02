Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Man zakt door het ijs op het kanaal in Eindhoven

Een man is donderdagmiddag door de hulpdiensten uit het Eindhovens Kanaal gehaald. Vermoedelijk is de man door het dunne ijs gezakt. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het kanaal is gedeeltelijk bevroren: enkel her en der liggen er stukken ijs op het water. De man werd in een wak naast de Kanaaldijk-Noord gevonden.

De brandweer ging met het een reddingsteam het water in en wist de man vervolgens met een brandslang naar de kant te krijgen. Hij werd in een speciaal warmtematras gestopt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met hem gaat is nog onduidelijk.

