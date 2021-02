Stroopwafelverkoper blijkt 'babbelaar': oplichter (43) maakte slachtoffers in West-Brabant

Foto: Pexels. vergroot

Een man van 43 is dinsdag aangehouden in Eindhoven voor het oplichten van meerdere mensen in onder meer Roosendaal en Bergen op Zoom. De verdachte ging daar langs de deur en deed alsof hij stroopwafels wilde verkopen. Een babbeltruc, zo concludeert de politie. De man gebruikte de verkoop van stroopwafels als smoes om mensen ongezien te kunnen beroven.

Sandra Kagie Geschreven door

Dinsdag hield de politie de man aan in Eindhoven. Daar reed hij rond in een gestolen auto. De recherche deed al een tijdje onderzoek naar de man. Hij kwam in beeld door verschillende aangiften van babbeltruc-diefstallen.

Behalve in Bergen op Zoom en Roosendaal zou hij volgens de politie ook slachtoffers hebben gemaakt in Zeeland. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek, laat de politie donderdag weten.

