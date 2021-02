Run op meubilair uit Efteling Hotel dat verkocht wordt in kringloopwinkel

Het Efteling Hotel gaat renoveren en daarom moeten zo’n beetje alle meubels worden vervangen. Het hotel heeft besloten al het oude meubilair te doneren aan de kringloopwinkel in Kaatsheuvel. En dat levert opeens heel veel aandacht op voor de 'Spullenwinkel'. Maar slecht nieuws voor iedereen die nu denkt: dit wil ik. Alle meubels zijn al weg.

Het ging om ruim duizend gedoneerde meubels, waaronder bedden en matrassen, nachtkastjes, stoelen, schemerlampen en klaptafels met een spiegel. Samen zijn de spullen goed voor ‘duizenden euro’s’. Een deel van die opbrengst is voor de kringloopwinkel, maar een flink deel gaat óók naar de voedselbank in Loon op Zand.

Gek op de Efteling Mijn oudste dochter moest dit hebben, ze is echt gek van de Efteling”, vertelt Jochem Witteman (37) uit Eindhoven. Jochem is een van de honderden geïnteresseerden die vanaf donderdag het meubilair kunnen afhalen. Zijn dochter heeft een complete set op de kop getikt met spiegelkast met tv, stoel en lampen. De Spullenwinkel, zoals de kringloopwinkel heet, is nogal verrast door het succes van de actie. Doorgaans is er niet zóveel belangstelling voor tweedehandse spullen. “We zijn echt overstelpt”, zegt Henk van Komen.

“We hadden natuurlijk wel veel aandacht verwacht, maar deze mate is wel echt heel bijzonder", vertelt van Komen. "In de media was er landelijke aandacht. In twee dagen tijd was dan ook alles uitverkocht. Wij kunnen alleen maar trots zijn dat we de spullen mochten hebben."