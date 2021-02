Grote politie-actie tegen mestfraude: onder meer inval bij bedrijf in Esbeek

Foto: NVWA. vergroot

De Nederlandse en Belgische politie hebben donderdag vanwege mogelijke mestfraude invallen gedaan op tientallen plaatsen in de grensstreek. In onze provincie werd onder meer onderzoek gedaan bij een bedrijf in Esbeek. In België zijn zeventien mensen gearresteerd, meldt het Belgische Openbaar Ministerie donderdag.

De resultaten van de invallen in Nederland zijn nog niet bekend.

De politie heeft aanwijzingen voor 'grootschalige fraude'. De verdachten zouden mest illegaal hebben afgevoerd naar akkerbouwers en naar vergisters die er biogas van maken. Ook zouden ze testmonsters van mest in hun voordeel hebben gemanipuleerd.

Lucratief om regels te ontduiken

Door het mestoverschot in Nederland en Vlaanderen en de volgens sommige boeren te strikte limieten op het bemesten van boerenland, is het al gauw lucratief om de strenge regels te ontduiken. Fraudeurs jagen ook op de subsidies voor bijvoorbeeld het vergisten van mest.

De Nederlandse en Belgische politie doorzochten donderdag samen met de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) huizen en bedrijven op acht plaatsen in onze provincie en in Limburg. In België gebeurde dat op nog eens 24 plaatsen.

