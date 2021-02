Quad botst tegen boom in Nuenen, twee zwaargewonden naar ziekenhuis

Twee mannen op een quad zijn donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom. Op de Vaarle in Nuenen raakte de quad door onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder raakte gewond aan zijn been en is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn bijrijder, die achterop zat, raakte zwaargewond en is met de ambulance naar Tilburg vervoerd. De bestuurder droeg een helm, de bijrijder niet. Het is niet verplicht om op een quad een helm te dragen.