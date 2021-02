Vier carnaval in Tilburg coronaproof in de drive-thru met de 'kruikenbox'

Wachten op privacy instellingen... De carnavalsdrive-thru. Volgende Vorige vergroot 1/2 Vier carnaval in Tilburg coronaproof in de drive-thru

Nu het vieren van 'normaal' carnaval onmogelijk is, schieten de alternatieven voor het feest der feesten als paddenstoelen uit de grond. Een daarvan is de zogeheten kruikenbox: een Tilburgs carnavalspakket met bier, worstenbroodjes en andere feestartikelen. Donderdag konden de geïnteresseerden de box in Tilburg ophalen, maar dan moesten ze wel door een heuse carnavalsdrive-thru.

Ron Vorstermans Geschreven door

De organisator, de Tilburgse bierbrouwerij KraftBier, heeft er een heuse carnavalsbeleving van gemaakt. "Met de drive-thru hebben we geprobeerd er een soort kroeg van te maken. Het moet een feestje worden. Maar dan wel een Tilburgs feestje, met Tilburgse kleuren en Tilburgs bier", zegt Rob van de Meijden van KraftBier.

En toegegeven, dat er carnaval wordt gevierd in de drive-thru is er direct aan af te zien. Harde carnavalsmuziek, confetti en genoeg bierblikjes om een fort van te bouwen: zo'n beetje ieder carnavalselement is rijkelijk aanwezig.

Carnavalsgevoel

Maar goed, de drive-thru moet natuurlijk wel coronaproof zijn. De box wordt daarom achterin je auto gegooid en de dj staat op gepaste afstand. Een lange ervaring is 't evenmin: als je met de auto (of fiets) de weg kunt vinden door de rook en serpentine, sta je binnen een minuut weer gedesoriënteerd buiten. "Maar dan heb je wel echt een carnavalsgevoel gehad", zegt van de Meijden.

Met de kruikenbox, waarvan er ongeveer honderd zijn, hoopt de organisator dat mensen ook thuis dat ware carnavalsgevoel krijgen. “Dat mensen thuis op de bank toch een beetje carnaval kunnen vieren, daar draait het om. Maar dan wel met alleen het gezin natuurlijk."

