Na alle hittegolven nu eindelijk weer een koudegolf

Voor het eerst sinds 2013 is er weer een regionale koudegolf in Nederland. De koude eer gaat dit keer naar Volkel in onze provincie. De afgelopen drie nachten was het in Volkel -11, 2 graden of lager. Van een koudegolf is sprake bij minimaal vijf ijsdagen op rij. Binnen die reeks moet het minimaal drie nachten streng vriezen.

"Ook Eindhoven staat op de nominatie voor een regionale koudegolf, maar dan moet de temperatuur komende nacht wel dalen naar -10,1 graden of lager. De kou zit vooral in de oostelijke helft van onze provincie", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Vliegbasis Gilze-Rijen maakt ook nog een kans, maar dan moet de temperatuur nog wel flink dalen. Eerlijk gezegd, geloof ik daar niet meer in."

Verder hebben in Nederland ook Arcen (Limburg) en Vliegbasis Twenthe (Overijssel) al te maken met een officiële koudegolf. De laatste keer dat het in Nederland tot een regionale koudegolf kwam was tussen 13 en 25 januari 2013. De laagste temperatuur werd toen op 16 januari in het Gelderse Herwijnen waargenomen. Daar gaf het kwik -18 graden aan.

