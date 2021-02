Auto belandt in het water in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vison vergroot

Een auto is donderdagavond in Tilburg van de weg geraakt en in het water beland. Dit gebeurde op de Burgemeester Letschertweg. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij was geschrokken, maar raakte niet gewond.

In eerste instantie was niet duidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Brandweerlui zochten daarom in het water naar een tweede inzittende. Die bleek er echter niet te zijn.

Waardoor de auto van de weg raakte is niet duidelijk. Voordat de auto in het water kwam werd nog een lantaarnpaal en de achterkant van een bestelwagen geraakt.

Brandweer zocht naar een tweede inzittende (Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

(Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

(Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

