Gewonde bij steekpartij in een huis in Roosendaal: 'De omgeving is afgezet met lint'

De politie heeft de omgeving van de Televisiestraat in Roosendaal afgezet met lint (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Een man is donderdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Televisiestraat in Roosendaal.

De gewonde man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is niet bekendgemaakt. Ook over de ernst van de verwondingen is niets naar buiten gebracht.

Lint

"De politie heeft de omgeving van het huis afgezet met lint", laat een ooggetuige weten. De recherche deed 's nachts sporenonderzoek. Over een eventuele aanhouding, is nog niets bekend.

