Weer een autobrand in Oss, dit keer gaat een Mercedes in vlammen op

Aan de Hertogin Sophiastraat in Oss is donderdagnacht een auto uitgebrand. De auto die hiervoor geparkeerd was, raakte licht beschadigd.

De autobrand werd ontdekt door een medewerker van de gemeente Oss. "Die reed rond kwart over vier met zijn dienstauto over de Vierhoeksingel toen hij in een zijstraat ineens deze auto in brand zag staan", laat een ooggetuige weten.

Volledig verwoest

De man belde meteen de brandweer. Die was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto en het interieur volledig werden verwoest. "De auto moet vrijwel zeker als verloren worden beschouwd", denkt de ooggetuige.

Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden, maar de afgelopen maanden was het betrekkelijk rustig.

