Natuurorganisatie Brabants Landschap int meer dan miljoen aan EU-subsidie die is bedoeld voor boeren

Brabants Landschap heeft in vier jaar tijd anderhalf miljoen euro aan EU-subsidies verkregen via boeren die grond van de natuurorganisatie huren. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money (FTM). Het geld was eigenlijk bedoeld als inkomenssteun voor de boeren.

Brabants Landschap bedong in 2015 dat boeren die grond pachten van de natuurorganisatie, de helft van de EU-subsidies aan Brabants Landschap moeten betalen.

Het contract zou volgens de natuurstichting zijn afgestemd met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de boeren zouden zelf met de deal akkoord zijn gegaan.

Geen keuze

Maar volgens het onderzoeksplatform hadden de boeren geen keuze. "Als je te veel protesteert, krijg je de grond gewoon niet", zegt Dries van Rozen van pachtersbond BLHB tegen FTM.

Ook de ZLTO is niet blij met de gang van zaken. "We hadden het liever anders gezien", zegt een woordvoerder. De ZLTO spreekt tegen dat de natuurstichting alles heeft afgestemd met hen. "Het woord afstemming impliceert instemming. Daar was geen sprake van."

'Goede contacten'

Volgens Brabants Landschap profiteren de boeren en de natuurorganisatie allebei van het pachtcontract en heeft de stichting hele goede contacten met de boeren in Brabant.

Brabants Landschap is niet de enige organisatie die op deze manier geld naar zich toetrekt. Ook Natuurmonumenten profiteert van eenzelfde constructie.

