Zonsopkomst in Brabant levert prachtige plaatjes op

Het is vrijdagochtend nog steeds koud, met temperaturen tussen de tien en vijftien graden onder nul. Maar er zijn de hele dag nauwelijks wolken te bekennen. Het heldere weer leverde dan ook prachtige plaatjes op van de zonsopkomst.

In de loop van de middag stijgt de temperatuur en wordt het gemiddeld -2 graden. In de nacht van zaterdag op zondag is de verwachting opnieuw dat het -10 tot -15 graden wordt. Maar het weer blijft het hele weekend helder. Dus wellicht zien we morgen weer zo'n prachtige zonsopkomst.