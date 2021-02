Leerling neergestoken bij middelbare school De Korenaer in Deurne, twee verdachten aangehouden

Bij middelbare school De Korenaer aan de Meester de Jonghlaan in Deurne heeft vrijdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een leerling gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn aangehouden. De drie jongens zitten op de school.

De steekpartij vond buiten plaats. Twee jongens zouden ruzie hebben gekregen, waarna een van de jongens de ander neerstak. Welke rol de tweede verdachte speelde, is niet duidelijk. De leeftijd van de jongens is onbekend.

Onbekende verwondingen

Bij de school zijn drie ambulances en zeker vier politiewagens aanwezig. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie doet verder onderzoek naar het voorval.