Leerling neergestoken bij middelbare school de Korenaer in Deurne, verdachte aangehouden

Bij middelbare school de Korenaer aan de Meester de Jonghlaan in Deurne heeft vrijdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een leerling gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat laat de school weten. Een verdachte is aangehouden.

Het is onduidelijk of die verdachte ook een leerling is. Daar doet de politie geen uitspraken over.

Er zijn examenleerlingen aanwezig op de school. De steekpartij vond buiten plaats.

Onbekende verwondingen

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij of zij eraan toe is. De politie doet verder onderzoek naar het voorval.

De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen.

