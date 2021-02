Alternatieve carnavalsoptocht trekt door Tullepetaonestad: 'Mensen willen het toch vieren'

Wachten op privacy instellingen... Eén van de elf borden in Roosendaal die de virtuele carnavalsoptocht aangeeft. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit is de alternatieve optocht in Roosendaal

Geen hossende mensen zaterdag in de straten van Roosendaal, terwijl de carnavalsoptocht voorbij trekt. Het coronavirus slaat diepe wonden in de harten van de echte Tullepetaonen. Maar om dat leed wat te verzachten hebben drie Roosendalers een virtuele carnavalsoptocht in elkaar gezet: De Nieuwe Optocht.

Zelfs het beeld van de Tullepetaon op de Oude Markt draagt een mondkapje. En aan de lantaarnpalen hangen banieren met daarop 't is Leutig in Tullepetaonestad'. Nou, die leut moet je er zelf maar bij verzinnen, want de straten zijn uitgestorven.

Elf borden langs de route door de binnenstad wijzen met QR-codes de digitale weg. Op de telefoonschermpjes verschijnen vervolgens carnavaleske filmpjes, verhalen en muziek.

De Nieuwe Optocht

Theatermaakster Anne Leijdekkers, animator Iris Frankhuizen en podcastmaker Geert Vlieger zijn geboren Roosendalers, al wonen ze nu in de Randstad. Elk jaar vieren ze carnaval in hun Tullepetaonestad. Maar dat is dit jaar door het coronavirus wel even anders. Om er dit jaar toch nog iets van te maken, verzonnen ze samen het kunstproject De Nieuwe Optocht.

Ook de Tullepetoan heeft maatregelen getroffen (Raoul Cartens). vergroot

Anne: "Het idee komt eigenlijk uit Amsterdam overgewaaid. Tijdens de eerste coronagolf had Iris daar een project opgezet waarbij je via een QR-code virtueel bij mensen in de huiskamer kon kijken. En eigenlijk hebben we dat idee gekopieerd en hierheen gehaald."

300 bezoekers

Op 1 februari ging de virtuele carnavalsoptocht online. "We kunnen bijhouden hoe vaak de codes zijn gescand. Dat is nu zo'n 300 keer. En omdat de telefoonschermpjes vaak ook worden gedeeld, gaat het waarschijnlijk om meer mensen", aldus Leijdekkers. Ze verwacht dat het aantal bezoekers van De Nieuwe Optocht in Roosendaal vanaf dit weekend flink gaat stijgen.

Een lege Oude Markt in Roosendaal (foto: Raoul Cartens). vergroot

En hoewel de verleiding er bij sommige carnavalsvierders zal zijn om elkaar toch op te zoeken, maakt Anne zich geen zorgen. "Het is natuurlijk heel verleidelijk om dicht op elkaar te gaan staan. Maar dat is bij deze virtuele optocht helemaal niet nodig. Er is genoeg ruimt, zelfs op de allerdrukste dag, zaterdag."



