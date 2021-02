Succescoach Raoul Ehren vertrekt bij hockeyvrouwen Den Bosch, zijn geheim: menselijkheid

Maartje Paumen en Raoul Ehren in de play-offs van zijn eerste seizoen als hoofdcoach. vergroot

Vol lof praten de hockeysters van Den Bosch over hun succescoach Raoul Ehren, die na twaalf jaar afscheid gaat nemen. In die tijd werd Den Bosch acht keer landskampioen. Bosschenaar Ehren wordt na dit seizoen bondscoach van de Belgische vrouwen.

Ehren (47) was eerst assistent-coach voordat hij in 2009 hoofdcoach werd van de Bossche hockeyvrouwen. In dat team speelde Maartje Paumen, later tot twee keer toe verkozen tot beste speelster van de wereld. Ze had van begin af aan klik met hem.

“Raoul kon zich toen al goed inleven in hoe iemand zich voelt", vertelt ze. Je voelde je gehoord en begrepen. We hebben veel praatjes gemaakt, als ik niet lekker in mijn vel zat bij de club of bij het Nederlands team. Soms was dat kort op het veld, soms voor of na een training. En af en toe dronken we koffie bij hem thuis of in restaurantje.”

"Je kunt iets bij hem droppen zonder oordeel, dat is een sterke eigenschap van een coach."

Marloes Keetels is aanvoerder van het huidige Den Bosch, zij herkent het menselijke open karakter van haar coach. “Ik was aanvoerder bij Den Bosch en het Nederlands team, toen ik ervoor koos om dat niet meer bij Oranje te zijn. Dat heb ik toen open met hem besproken. Gewoon gezegd waar ik mee zat. Zo zijn er honderden gesprekken geweest. Je kunt bij hem iets droppen zonder oordeel. Dat is een sterke eigenschap van een coach.”

Beide speelsters hebben Ehren zien groeien als coach. Keetels debuteerde in 2009 onder zijn leiding. “Het is heel gaaf om te zien hoe een coach zich in al die jaren ontwikkelt.” Paumen roemt zijn tactische kennis. “Hij wist gelijk heel duidelijk wat hij wilde en kan dat ook overbrengen.” Keetels voegt daar nog zijn kennis van tegenstanders aan toe. “Hij kan echt in het hoofd van de tegenstanders gaan zitten, door hun ogen kijken.”

"Na twaalf jaar snap ik zijn keuze."

De overstap van het clubhockey in Den Bosch naar het bondscoachschap van België komt niet als een verrassing voor Maartje Paumen. “Hoe mooi het is om in Den Bosch te werken, na twaalf jaar snap ik zijn keuze.” Ook Marloes Keetels is begripvol. “Het is een gave kans voor hem.”

