Redt Ireen Wüst haar seizoen met één 1500 meter?

Het is een raar schaatsseizoen, zeker ook voor Ireen Wüst. Door corona gingen er lange tijd geen wedstrijden door. Nu zitten alle schaatsers alweer een maand in een bubbel in Heerenveen. Daar eindigt vandaag het seizoen met het WK-afstanden. Om half 1 begint de 1500 meter met Ireen Wüst. Vier stellingen voor de 34-jarige Goirlese.

1. Vrijdag won je goud in de ploegenachtervolging, je hebt het beste voor het laatst bewaard

"Dat hoop ik wel. Mijn programma is erop geschreven dat ik ga pieken.”

2. Dit is verder een seizoen om snel te vergeten

"Het is al met al een raar seizoen. Vorige maand dacht ik na de eerste twee wereldbekers in Thialf: oké, we zijn begonnen, maar nu zijn we bijna alweer klaar. Ik vermaak me gelukkig prima in de bubbel. Trainen, eten, slapen, het leven als een atleet eigenlijk.”

3. Een coronabesmetting in je ploeg, migraine en een blaasontsteking hebben het niet makkelijk gemaakt

"Nee, het was niet top in fysiek opzicht, maar elk jaar is er wel wat. Er waren deze winter minder wedstrijden en daardoor waren er ook minder kansen om internationaal in het seizoen te groeien. Maar gezien alle omstandigheden denk ik dat ik er nu prima voor sta."

4. Het is raar dat je dit seizoen nog niets hebt gewonnen

"Dat vind ik zo typisch Nederlands! Ik werd in januari tijdens de wereldbekers op de 1500 meter toch tweede en derde? Het is kennelijk nooit goed genoeg. Nee, niet winnen is misschien wel niets voor mij, maar dat geldt misschien ook wel voor een coronajaar. Dat is misschien ook wel niets voor mij. Wat mij betreft, heb ik het tot dusver helemaal niet slecht gedaan.“

Wüst is tweevoudig olympisch kampioene en vijfvoudig wereldkampioene op de 1500 meter. De Amerikaanse Brittany Bowe, de winnares van de twee wereldbekerraces in Thialf, gaat met Antoinette de Jong (derde en tweede) op de slotdag eveneens voor WK-goud.

