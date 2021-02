Boodschappentassen vol cocaïne: vijf mannen opgepakt voor drugshandel

Vijf mannen werden opgepakt (archieffoto). vergroot

De politie heeft dinsdag in Eindhoven vijf mannen van 23 tot 33 jaar aangehouden die worden verdacht van cocaïnehandel. Er is ook ongeveer 80 kilo cocaïne in beslag genomen, zo maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.

Malini Witlox

Rechercheurs van de Landelijke Eenheid arresteerden de mannen nadat een van de verdachten met een bestelbus in België een voorraad drugs had opgehaald.

De bestelbus werd geparkeerd in een garagebox in Eindhoven. De chauffeur laadde enkele grote boodschappentassen over in een auto, waarmee hij naar een ondergrondse parkeergarage in de stad reed.

De boodschappentassen verdwenen in de berging van een bovenwoning. In de personenauto trof de politie nog twee boodschappentassen aan met blokken cocaïne. In de berging van de woning bleek een brandkast te staan waarin behalve de twee tassen nog eens 34 losse blokken cocaïne lagen.

Verborgen ruimtes

Bij de doorzoeking van de woningen van de verdachten is beslag gelegd op mobiele telefoons, computers, camera’s, meer dan 20.000 euro contant geld, Rolex horloges, een geldtelmachine en twee vacumeermachines. Ook zijn hun auto’s met verborgen ruimtes in beslag genomen.

