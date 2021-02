Goals vallen uit de lucht bij saai duel tussen NAC en FC Eindhoven

Foto: OrangePictures vergroot

NAC heeft vrijdag in Breda met 2-1 gewonnen van FC Eindhoven. In een steenkoud Rat Verlegh Stadion met een lastig bespeelbaar veld vielen alle goals in de eerste helft. Vier zaken die verder opvielen tijdens het vooral erg saaie duel in Breda.

1. Never change a winning team

NAC begon in een ijzig koud stadion op een kneiterhard veld met hetzelfde basiselftal als twaalf dagen eerder toen de ploeg Almere City met 4-0 versloeg. NAC-coach Maurice Steijn was na dat duel uitermate tevreden over het vertoonde spel en besloot daarom geen wisselingen door te voeren. Dat betekende wel dat de onlangs aangetrokken Marouan Azarkan, Darren Maatsen en Anco Jansen op de bank begonnen.

2. Bliksemstart

De wedstrijd was nog maar amper twee minuten oud of FC Eindhoven kwam al op voorsprong. Bij de eerste actie voorwaarts van de bezoekers kon Brian de Keersmaeker in het zestienmetergebied ongehinderd de bal in de korte hoek schieten, 0-1. Maar het antwoord van NAC liet niet heel lang op zich wachten. In de 18e minuut peerde Lewis Fiorini de bal van zo'n twintig meter achter doelman Ruud Swinkels. Net als de goal van FC Eindhoven kwam dit Bredase doelpunt eigenlijk volledig uit de lucht vallen.

3. Immers helemaal terug

Buiten de openingsgoals viel er het eerste half uur weinig te beleven in het Rat Verlegh Stadion. Maar dat veranderde plotseling in de 33e minuut. Bij een spaarzame aanval van NAC kwam de bal bij de vrijstaande Kaj de Rooij terecht, maar die schoot tegen keeper Swinkels aan. De alerte Lex Immers kon echter alsnog profiteren en scoorde in de rebound.

Het was voor Immers zijn derde treffer en de middenvelder lijkt weer helemaal terug van weggeweest. Vanwege corona maakte de middenvelder een moeilijke tijd door. Hij raakte na de ziekte niet fit en verloor zijn basisplaats. De laatste vier wedstrijden is hij er weer bij en kan hij NAC weer bij de hand te nemen.

Bekijk de video met Lex Immers over onder meer zijn winnende goal:

4. Geen polonaise, wel drie punten

Na de rust gebeurde er vooral heel weinig. De thuisploeg had de wedstrijd inmiddels aardig in handen, maar de voetballiefhebber kwam niet aan zijn trekken. Opmerkelijk was verder alleen nog dat Marouan Azarkan in de 73e minuut zijn debuut maakte door Kaj de Rooij als linksbuiten af te lossen. En even later loste nieuweling Anco Jansen ook nog Mounir El Allouchi af.

Verder was de steenkoude NAC-FC Eindhoven er -mede dankzij de weersomstandigheden- eentje om qua amusementswaarde rap te vergeten. De NAC-supporters zaten nog altijd verplicht thuis. Maar als ze wel in het stadion waren geweest, hadden ze beter vervroegd op de Grote Markt in de polonaise kunnen gaan. Maar ook dat is ze dit jaar niet gegund. Drie punten was vrijdag hoogst haalbare, maar ook dat is wat waard.

Lex Immers over de barre weersomstandigheden tijdens NAC-FC Eindhoven:

