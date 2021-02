Politie verricht arrestatie op A2 bij Eindhoven, snelweg was tijdelijk dicht

De A2 tussen Maastricht en Eindhoven was vrijdagmiddag rond vijf uur even afgesloten. Bij knooppunt De Hogt haalden agenten iemand uit een auto. Dit bevestigt een politiewoordvoerder.

Het is niet bekend wat de reden van de aanhouding is. De weg was maar korte tijd dicht. De file die was ontstaan, was na de politieactie snel opgelost.