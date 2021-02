RKC Waalwijk pakt in slotfase drie belangrijke punten in degradatiekraker

Lennerd Daneels worstelt zich langs zijn tegenstander (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC heeft vrijdagavond drie hele belangrijke punten gepakt. In eigen huis werd FC Emmen met 1-0 verslagen. In de laatste minuut van de officiele speeltijd was het Ahmed Touba die RKC langs de directe concurrent schoot. Wat viel er op in een ijskoud Mandemakers Stadion?

Yannick Wezenbeek Geschreven door

1. Open wedstrijd

Bij een degradatiewedstrijd verwacht je niet twee ploegen die vol op de aanval spelen. Normaal gesproken zijn beide ploegen bang om te verliezen en gebeurt er weinig. RKC - Emmen was een uitzondering op deze regel. Vanaf het begin kregen beide ploegen veel kansen. Zowel RKC als Emmen wisten dat ze met een punt niks opschoten. Beide ploegen hadden de intentie om vooruit te voetballen.

Dat lukte RKC beter dan de bezoekers uit Drenthe. De ploeg van trainer Fred Grim kon het eigen spel spelen en de tegenstander terugdrukken in de eigen zestien. FC Emmen kwam er om die reden niet uit. Het betekende niet dat Emmen geen kansen kreeg, want vlak na rust was Michael de Leeuw ontsnapt aan de verdediging van RKC en kwam hij vrij voor Lamprou. Zijn inzet vloog hoog over.

2. RKC beloont zich niet

Dat het bij rust nog 0-0 stond was een wonder te noemen. Omdat het een open wedstrijd was waren er ook genoeg kansen. Vooral RKC had voor rust heel veel grote mogelijkheden. Onder anderen via Ola John en Thijs Oosting was RKC twee keer dichtbij. Bij het schot van John wist Emmen-doelman Michael Verrips met een uiterste reflex de bal uit de goal te houden. Bij de poging van Oosting kreeg de doelman hulp van een verdediger die het schot wist te blokken.

Ook na rust waren de mogelijkheden voor RKC niet op één hand meer te tellen. Richard van der Venne was er twee keer dichtbij en ook een voorzet van Paul Quasten zorgde voor het nodige gevaar.

Het is een bekend verhaal bij de Waalwijkers. Elke wedstrijd weet het elftal genoeg kansen af te dwingen, maar scoort het moeilijk. Grim gaf in de voorbeschouwing nog aan dat zijn ploeg hierin een stap moest zetten en wedstrijden eerder op slot moet gooien. Die vervolgstap werd nog niet gezet tegen Emmen. Voor rust had de wedstrijd al beslist kunnen zijn in het voordeel van RKC, maar zoals zo vaak liet het de tegenstander in leven.

3. Multifunctionele Oosting

Thijs Oosting kreeg vrijdagavond wederom de voorkeur boven clubtopscorer Finn Stokkers in de punt van de aanval. De huurling van AZ krijgt van Grim het vertrouwen. Want zelfs toen Stokkers in de 66e minuut inviel, bleef Oosting staan. De aanvaller verplaatste van de spits naar de linkerflank. Nog geen tien minuten later stond Oosting weer op een andere positie.

Want Oosting bleef ook staan toen Sylla Sow in het veld kwam. Hierdoor stond de geboren Emmenaar in de slotfase op de nummer tien positie. Het laat zien dat de aanvaller multifunctioneel is en Grim meerdere opties geeft. Bij Jong AZ was de huurling in zowel de spits als op nummer tien goed voor zeven goals en vijf assists in vijftien wedstrijden. Bij RKC wacht de huurling nog op zijn eerste goal en assist.

4. Goudhaantje Touba

Vorige week was Ahmed Touba ook al trefzeker voor RKC in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. In Zwolle lag de bal er binnen drie minuten al in. Het leverde toen maar een punt op. Nu was de centrale verdediger nog belangrijker voor zijn ploeg. In de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd schoot hij de thuisploeg langs Emmen.

Bij een afgeslagen bal op rand zestien was de verdediger eigenlijk alweer bezig met het teruglopen naar de eigen zestien toen de bal voor zijn voeten kwam. Het is dan ook typisch dat na alle opgelegde gemiste kansen in de hele wedstrijd een zondagsschot van de centrale verdediger binnenvalt. De goal zorgde voor een ware ontploffing bij de spelers die voor het eerst sinds 5 december wonnen. Dankzij de overwinning is het gat naar de degradatiestreep zes punten. De nummer zestien heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld.

