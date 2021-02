Jongens (13 en 16) opgepakt voor overval supermarkt in Cuijk, klant gestoken met mes

Agenten hebben een 13-jarige jongen zonder vaste woonplaats en een 16-jarige jongen uit Cuijk aangehouden omdat zij betrokken zouden zijn bij de overval die vrijdagavond plaatsvond bij de Lidl-supermarkt aan de Dukatendreef in Cuijk.

De overval vond rond kwart over zeven plaats. Een lange, forse man die een bivakmuts droeg, liep toen de winkel via de uitgang binnen. Hij riep vervolgens om geld en toonde daarbij een mes.

'Plaatje completer krijgen' Agenten kwamen de twee verdachten tegen op de Wilhelminastraat. De 13-jarige jongen had een mes bij zich. Dit kwam sterk overeen met het mes dat bij de overval was gebruikt. De 16-jarige jongen voldeed aan het signalement van de overvaller. Daarop zijn ze allebei vastgezet. Inmiddels worden ze uitgebreid verhoord.

De politie hoort getuigen en benadeelden en is een buurtonderzoek gestart. Ook bekijken agenten of er camera’s in de buurt zijn waarvan de beelden bruikbaar zijn 'om het plaatje completer te krijgen'.

Meer getuigen gezocht

De politie zoekt nog meer getuigen die iets kunnen vertellen over de overval. "Misschien heb jij de daders gezien toen die zich voor of na de overval in de omgeving van de supermarkt bevonden. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien."