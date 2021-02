Man raakt gewond bij overval op Lidl in Cuijk

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. vergroot

Bij de overval op de Lidl in Cuijk is vrijdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd in zijn hand geraakt met een scherp voorwerp, meldt de politie.

Volgens omstanders gaat het om een klant, die tussenbeide kwam toen de overvaller probeerde geld uit de kassalade te grijpen. De politie kon dat echter niet bevestigen.

De gewonde man kon lopend de winkel verlaten. Daarna is hij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is een Burgernetmelding uitgestuurd met een signalement van de dader, die een bivakmuts droeg. De politie waarschuwt mensen dat ze zelf geen actie moeten ondernemen als ze de man zien.

Ook wordt aan mensen die in de buurt van de supermarkt aan de Dukatendreef wonen, gevraagd om zich te melden als de man op privé-camerabeelden staat.

