Politie maakt eind aan carnavalsfeest in twee Bredase kroegen, twintig mensen liepen hossend rond

De politie heeft vrijdagavond ingegrepen bij twee Bredase kroegen omdat de coronaregels werden overtreden. In beide cafés liepen zo’n twintig mensen binnen en buiten. De burgermeester heeft de cafés gesloten.

Agenten zagen hoe er vrijdagavond rond negen uur verschillende carnavalsvierders in- en uitliepen bij het Bredase café De Beyerd aan de Boschstraat. Vanuit het café werden carnavalsliedjes het internet opgeslingerd die via een livestream door de liefhebbers konden worden gevolgd. Nauwelijks een uur nadat het feest was begonnen, was het alweer voorbij.