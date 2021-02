'Het weer gaat compleet omslaan', het gaat flink regenen en dinsdag wordt het zo'n 10 graden

Dit weekend kun je nog genieten van het winterweer, daarna is het afgelopen (foto: Ben Saanen). vergroot

Dit weekend moet je volop genieten van het winterweer, want na zondag is het echt voorbij. Dat vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. "Het weer gaat compleet omslaan."

Deze zaterdag wordt volgens Klaassen nog een prachtige winterdag. "Stralend weer, heel de dag. Er is nauwelijks tot geen bewolking en er waait een matige wind uit het oosten. Hier en daar komen we misschien net boven het vriespunt uit. Een heerlijke dag om buiten een wandeling te maken of de schaatsen onder te binden."

Aanslag op het ijs

Zondag is het weer een stuk minder geschikt om te gaan schaatsen. "Dan zien we de temperatuur in Brabant nog wat verder oplopen, tot 3 of 4 graden. In de loop van de zondagmiddag komt er vanuit het westen ook wat meer bewolking opzetten. Ik kan me voorstellen dat er in de loop van die dag dan wat water aan de rand van het ijs komt te staan, al blijft het verder wel gewoon droog."

Maandag zet de dooi door. "In alle weermodellen zien we hetzelfde beeld: maandag komt een eind aan deze koude winterperiode. Dan wordt vanuit het zuidwesten zachte lucht aangevoerd en dikkere bewolking. Het gaat enige tijd flink regenen en de middagtemperatuur ligt dan rond 5 of 6 graden. Dat is een aanslag op het ijs en de sneeuw die er nu nog ligt."

Oplopende temperatuur

Klaassen gaat er vanuit dat het ijs en de sneeuw maandag snel verdwenen is. "En anders dinsdag, want dan loopt de temperatuur in Brabant op naar 9 of 10 graden. Ook dan is het bewolkt, met af en toe regen. Het weer gaat dus compleet omslaan."

