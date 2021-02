Schaatsdrukte in Brabant: geen parkeerplaatsen meer bij IJzeren Man Vught en Brugven Valkenswaard

De gemeente Vught heeft schaatsers zaterdagochtend opgeroepen niet meer met de auto naar de IJzeren Man te komen. De parkeerplaats was rond tien uur al helemaal vol. Hetzelfde geldt voor het Brugven bij Valkenswaard. De gemeente vraagt inwoners een andere, rustigere locatie te zoeken om te schaatsen.

Het is zaterdag waarschijnlijk de laatste dag dat schaatsliefhebbers het ijs op kunnen. Daarom is de verwachting dat het op nog meer plekken druk gaat worden. In Vught en Valkenswaard is dat al het geval.