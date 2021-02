Schaatskoorts in Brabant zorgt voor topdrukte: kom niet meer naar Karpendonkse Plas in Eindhoven toe

Foto: Henk van Esch. Foto: Henk van Esch. Foto: Henk van Esch. Foto: Henk van Esch. Foto: Henk van Esch. Schaatsplezier in Den Bosch (foto: Henk van Esch). Drukte op de parkeerplaats in Vught (foto: Ista van Galen). Volgende Vorige vergroot 1/7 Foto: Henk van Esch.

Het is vanwege de schaatskoorts te druk op veel plekken in de provincie. De gemeente Vught heeft schaatsers zaterdagochtend opgeroepen niet meer met de auto naar de IJzeren Man te komen. De parkeerplaats was rond tien uur al helemaal vol. Hetzelfde geldt voor het Brugven bij Valkenswaard. De gemeente vraagt inwoners een andere, rustigere locatie te zoeken om te schaatsen.

Ista van Galen Geschreven door

Het is zaterdag waarschijnlijk de laatste dag dat schaatsliefhebbers het ijs op kunnen. Daarom is de verwachting dat het op nog meer plekken druk gaat worden. In Vught en Valkenswaard is dat al het geval. In Eindhoven vraagt de gemeente om niet meer naar de Karpendonkse Plas te komen. We verzoeken je om een andere plek te bezoeken. Zo spreiden we samen de drukte."

In Vught is het rond halftwee 's middags zo druk dat mensen die van de parkeerplaats wegrijden meteen in de file terechtkomen. De parkeerplaats is vol.

Parkeerverbod Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft dit weekend een parkeerverbod ingesteld aan één kant van de Heisteeg, om drukte bij het van Esscheven te voorkomen. De gemeente Eindhoven raadt inwoners zelfs helemaal af om het natuurijs op te gaan. Het ijs is op veel plekken eigenlijk nog te dun om op te schaatsen, dus dit kan gevaarlijk zijn. "Maar wat je ook gaat doen, geniet vooral van het winterweer", aldus de gemeente.

Afgelopen dagen zijn al meerdere mensen door het ijs gezakt. Rijkswaterstaat adviseert mensen daarom uit te kijken en niet te schaatsen op uiterwaarden, maar een veilige plek in de eigen omgeving te kiezen. "Door een verraderlijke stroming en lucht onder het ijs wordt schaatsen zeer gevaarlijk."

Schaatsdrukte in Brabant

Desondanks zijn er zaterdagochtend al veel mensen die de schaatsen aan hebben getrokken.

Er zijn gelukkig ook nog rustige schaatsplekken te vinden in Brabant, zoals in Sint-Oedenrode.

