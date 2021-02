Tweede verdachte aangehouden na stelen kerstcadeaus uit auto in Steenbergen

Een 21-jarige man is zaterdagochtend aangehouden vanwege het stelen van kerstcadeaus in Steenbergen op eerste kerstdag. Eerder deze week werd ook al een 16-jarige jongen gearresteerd.

De cadeaus werden gestolen uit de kofferbak van een auto die was geparkeerd voor een huis aan de Panneman. Een man had allerlei cadeautjes in de kofferbak van zijn auto geladen, maar de kofferbak niet goed dichtgedaan.