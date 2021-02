Spelen in de sneeuw loopt uit de hand: jongen naar eerste hulp na fikse ijsbal tegen zijn gezicht

Patricia's zoontje moest naar de eerste hulp (foto: Patricia van den Heuvel / Facebook). vergroot

Moeder Patricia is boos, heel erg boos. Haar twee zoontjes werden vrijdagmiddag in het Vladerackenpark in Rosmalen getreiterd, gepest en bekogeld met ijsballen. Een van haar zoons belandde op de eerste hulp. Patricia deed aangifte van mishandeling.

Volgens Patricia werden haar kinderen geïntimideerd, uitgescholden en geduwd door een groep kinderen tijdens het spelen en schaatsen. Daarna zouden ze naar eigen zeggen zijn weggeschaatst om erger te voorkomen.

Daarna kwamen haar kinderen de groep weer tegen. Volgens Patricia gaat het om zo’n tien kinderen in de leeftijd van tien tot zestien jaar.

In buik getrapt

Het treiteren stopte niet en er werd met sneeuwballen gegooid. Eén fikse ijsbal raakte haar zoontje zo hard in het gezicht dat hij met een bebloede kin naar de eerste hulp moest. Volgens moeder Patricia is hij daarna nog in zijn buik getrapt. Ze geeft toe dat haar andere zoon sneeuwballen teruggooide naar de groep 'om zijn broertje te beschermen'.

Patricia ging zelf verhaal halen. Volgens haar hadden de kinderen en tieners een ‘ontzettend grote mond’. “Jullie lachten me uit en hadden zo’n lol met roepen dat jullie van niks wisten. Oh wat was dat leuk”, schrijft ze sarcastisch op Facebook.

'Litteken op zijn hart'

“Mijn zoontje heeft een litteken in zijn gezicht maar dat valt in het niet bij het litteken op zijn hart en op zijn ziel”, aldus de moeder.

Patricia zegt dat ze liever geen aangifte had gedaan maar een goed gesprek met de kinderen had gevoerd. “Een gesprek was niet mogelijk. Op aanraden van de politie is aangifte gedaan van mishandeling.” Ze is nog op zoek naar getuigen.

Massaal gedeeld

Haar Facebookbericht over het incident is massaal gedeeld op sociale media. Ze benadrukt dat het niet haar bedoeling is om aan te zetten tot haat. "Ja, ik ben boos maar nee, ik wil geen revanche of meer geweld. Dat lost niks op", schrijft ze.

