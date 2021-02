Politie stuurt honderden carnavalsvierders weg op Grote Markt in Breda: 'Het is wel jammer'

Je kunt carnavalsactiviteiten wel verbieden, maar sommige fanaten kunnen een feestje echt niet laten. Honderden carnavalsvierders hadden zich zaterdagmiddag verzameld op de Grote Markt in Breda. De politie stuurde alle verklede mensen weg.

'Denk wel dat het moet'

"Ik denk dat het wel moet", antwoordt een man op de vraag of hij de Grote Markt nu ook echt gaat verlaten. De verklede man heeft een pilsje in de hand en maakt nog niet echt aanstalten om te vertrekken als een opsporingsambtenaar hem vriendelijk vraagt of hij nu toch echt wil vertrekken. "Het is wel jammer", zegt hij.