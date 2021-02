Groep jongeren viert buiten carnaval in Nuenen: 'Eén dag feest moet toch kunnen'

Ongeveer 25 jongeren tussen de 18 en 23 jaar vieren zaterdag buiten carnaval in het Baron van Hardenbroekpark in Nuenen. Ze protesteren hiermee tegen de coronaregels. "Je mag hier wel met honderd mensen schaatsen op de vijver maar niet met een klein groepje carnavallen", zegt één van hen.

De jongeren stonden eerst in het centrum maar zijn daar door de politie weggestuurd. Ze hebben zelf maatregelen genomen om te voorkomen dat ze besmet raken, zo zeggen ze. "Eén van ons was ziek en die is dan ook niet welkom. En we weten dat, stel dat we toch ziek worden, allemaal in quarantaine moeten."