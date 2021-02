Verdrietige Kruikenzeikers maken bijzonder gedicht: 'Zo’n jaar vol met malaise, zonder polonaise'

Dit beeld zien we niet tijdens carnaval 2021 (foto: PEPBC.nl). vergroot

In de hele provincie zijn carnavalsvierders verdrietig over het grote gemis van dit jaar. In Tilburg besloten ze hun verdriet in een bijzondere video te stoppen, als een soort melancholisch eerbetoon aan deze gekke editie van carnaval in Kruikenstad.

Rebecca Seunis Geschreven door

In een video die in opdracht van Stichting Kruikenstad is gemaakt, hoor je spoken word (een voorgedragen gedicht) ingesproken door Marc Meeuwis. Inderdaad, de broer van Guus. “Zo’n jaar vol met malaise, ook nog zonder polonaise", is een van de zinnen in het bijzondere gedicht.

Bekijk de video hieronder:

Het nummer 'Groen Oranje Sjaal' van Guus Meeuwis is op de achtergrond te horen. Het eerste deel van de muziek is speciaal gecomponeerd voor de video.

Aan het eind zit een oproep aan alle Kruikenzeikers: 'Draag de komende dagen toch met trots de groen-oranje sjaal de zodat we op afstand toch nog verbroederd zijn.'

