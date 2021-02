Jongeren in Boxtel hoeven zich niet te vervelen tijdens carnaval dankzij quiz, bingo en partyboxen

Als carnaval niet gevierd kan worden, komt het carnaval gewoon naar de jongeren thuis, dachten ze in Boxtel. Leden van de jeugdclub DUCKOUT verzonnen allemaal coronaproof carnavalsactiviteiten zodat de jeugd zich niet hoeft te vervelen dit weekend.

Ook aan de ouders is gedacht. Zondag staat er een bingo voor het hele gezin via livestream op de planning. "Carnaval mag gewoon niet verloren gaan. Als we het doorgeven aan de jeugd, brengen die het ook weer over aan de rest", zegt initiatiefnemer Cindy van de Meijden.