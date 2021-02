Te druk in Tilburgse Piushaven, politie stuurt mensen weg

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Carnavalsvierders en liefhebbers van kou en ijs zochten zaterdag massaal de Tilburgse Piushaven op. Het was zo druk, dat de politie moesten ingrijpen. Rond vijf uur kwamen agenten in actie, mensen die aan de kant stonden werden weggestuurd.

Dit zou gemoedelijk zijn gegaan en volgens omstanders zijn er geen boetes uitgedeeld. Schaatsers mochten volgens omstanders wel op het ijs blijven staan.

Al rond drie uur was het erg druk langs de kant van de Tilburgse Piushaven. Sommige bezoekers verbaasden zich er al over dat de gemeente of politie toen niet ingreep. Ook werd er muziek gedraaid.

Ook in de Tilburgse binnenstad was het druk. Bij het Piusplein greep de politie ook in toen het te druk werd. Ook hier zou niet beboet zijn, volgens de politie.

Zowel in Tilburg als in Breda was het erg druk, zo zie je in de video.

