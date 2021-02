PSV krijgt in slotfase enorme tik en komt niet verder dan gelijkspel bij ADO Den Haag

PSV'er Donyell Malen (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is tegen een enorme domper aangelopen door met een 2-2 gelijkspel van het veld te stappen op bezoek bij ADO Den Haag. De ploeg van Schmidt kreeg legio kansen, maar werd in de slotminuut verrast met de late gelijkmaker van ADO. Welke zaken vielen er verder op?

1. Kansen missend PSV

Michiel Kramer was in de absolute slotfase de gevierde man aan ADO-kant. Het was de tweede keer dat ADO opdook voor het doel van Yvon Mvogo. Twee keer was het raak. Maar het ADO waar PSV tegen speelde leek bij vlagen wel kleurenblind, want PSV kreeg meermaals de bal zo ingespeeld door de Hagenezen.

Dat de ploeg van Schmidt hier dus niet weet te winnen, is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Kansen afmaken. Dat is toch hetgeen waar het zaterdagmiddag fout ging bij PSV. De Eindhovenaren kregen kans op kans maar verzuimden om ADO écht pijn te doen en de wedstrijd in het slot te gooien. En kansen creëeren is één, maar ze afmaken is een tweede en ook zeker een kwaliteit.

Gek genoeg speelde PSV niet eens een slechte wedstrijd, maar het valt de ploeg van Schmidt wel te verwijten dat ze het zo ver laten komen. Met de kwaliteiten die voorin rondlopen moet je de wedstrijd veel eerder in het slot gooien.

2. Het oeroude gezegde

Wat dus in de absolute slotfase gebeurde, was ook het geval in de eerste helft. Wie de eerste 45 minuten tussen PSV en ADO Den Haag niet heeft gezien en de statistieken erbij pakte, zal met verbazing hebben gekeken naar de tussenstand. Ongeveer 75 procent balbezit en 15 schoten voor de Eindhovenaren verder, maar doelpunten werden niet gemaakt door PSV.

De ploeg van Schmidt was dominant, speelde een aardige wedstrijd tegen een wel erg zwak ADO, en kreeg dus de nodige kansen. Open kansen voor Zahavi en Malen, een penalty die gemist werd door Max en nog eens 12 schoten. En toch kon PSV niet tot scoren komen.

En als de bal aan de ene kant niet in het netje wilt vallen, zegt het oeroude gezegde dat het balletje dan wél aan de andere kant binnenvalt. En dat was in Den Haag ook zo. Na dik 27 minuten kwam ADO er voor het eerst uit en direct was het raak. Na een fout van Baumgartl profiteerde Adekanye optimaal. Het was op z’n minst een wonder te noemen dat PSV met een 1-0 achterstand de kleedkamer ging opzoeken.

3. ADO-doelman Fraisl

Martin Fraisl was de grote sta-in-de-weg voor de PSV’ers. De doelman van ADO stond tijdens de eerste 45 minuten de wedstrijd van zijn leven te keepen en stond meermaals goed in de weg om onder meer Malen en Zahavi van scoren te houden. Na rust moest hij tweemaal het antwoord schuldig blijven.

4. Rampweek compleet

Met dit zeer pijnlijke gelijke spel is de rampweek van PSV compleet. De uitschakeling bij Ajax, en zeker het spel in het eerste half uur, deed pijn. Maar om hier in Den Haag punten te verspelen op deze manier doet toch ook ongekend veel pijn in Eindhoven. Het woord 'kampioenschap' zal de komende tijd en wellicht de rest van het seizoen niet meer in de mond worden genomen, want PSV staat door zichzelf nu echt buitenspel in de titelstrijd.

