Onderzoek naar drugs in woning Veldhoven, twee arrestaties

De politie heeft zaterdagmiddag onderzoek gedaan bij een huis aan de Wezel in Veldhoven. Gewapende agenten met automatische wapens beveiligden het pand, waar drugs of materialen om die te maken zouden liggen. Twee mensen zijn gearresteerd.

In de woning deed de politie onderzoek. Rechercheurs liepen af en toe naar buiten met grote plastic zakken. Die legden ze in ongemarkeerde politiewagens en busjes. Rond zeven uur 's avonds was het onderzoek afgerond en vertrok iedereen weer.