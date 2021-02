Illegale feesten beëindigd in Nuenen, Wouwse Plantage en Schijndel: 'Snap dat het moeilijk is'

Het feest in Nuenen vond plaats aan de Soeterbeek (foto: Twitter politie Oost-Brabant). vergroot

De politie heeft zaterdagavond drie illegale feesten beëindigd. In Nuenen, Wouwse Plantage en Schijndel is ingegrepen. Bij ieder feest zijn steeds zo'n twintig bezoekers weggestuurd, dus zestig in totaal.

Zo beëindigden agenten een feestje in een loods in Nuenen. De twintig bezoekers trokken zich niets aan van de coronamaatregelen en zijn daarvoor bekeurd.

Vervolgens zijn de bezoekers rustig vertrokken. "Het zijn voor iedereen zware tijden. Ook wij snappen dat het moeilijk is", laat een politiewoordvoerder weten. "Maar houd je aan de coronamaatregelen."

Schuur in Wouwse Plantage

Ook in Wouwse Plantage moest een feest worden stilgelegd. Het feest in Wouwse Plantage vond plaats in een schuur aan de Weststraat. Ook hier waren zo'n twintig mensen aanwezig. Ook zij kregen een bekeuring vanwege het samenscholen.

Een 51-jarige vrouw uit Roosendaal wilde niet vertrekken en werd aangehouden. Ze verzette zich zodanig dat een agent de wapenstok en pepperspray moest gebruiken. De vrouw is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze wordt zondag verhoord.

Manege in Schijndel

Het feest in Schijndel werd gehouden in een manege. Ook hier werden - net zoals in Nuenen en Wouwse Plantage - twintig bezoekers, die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, bekeurd.

