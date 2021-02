Man schopt en slaat beveiligers station Breda en bedreigt hen met mes

Een man ging zaterdagavond helemaal door het lint nadat hem in het station in Breda werd gevraagd naar zijn vervoersbewijs. Hij schopte en sloeg de beveiligers en bedreigde hen met een mes.

De spoorwegpolitie in Breda werd ingeschakeld omdat de conducteur van een trein die op het punt stond daar aan te komen, vermoedde dat twee mannen die in de trein aan het blowen waren geen geldig vervoersbewijs bij zich hadden.

Naar de grond werken Op aanwijzing van de conducteur werden de mannen op het perron in Breda aangesproken. Een van hen weigerde alle medewerking. Hij trok plotseling een klein mes en nam een dreigende houding aan.

In bedwang gehouden

Met grote moeite lukte het de man in bedwang houden tot de politie arriveerde. De agenten namen de verdachte over en hebben hem vastgezet.