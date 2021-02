Familie Markerink gaat nachtje winterkamperen tijdens ijskoud weekend: 'Lekker shoarma besteld'

Luka (6) ging met zijn ouders winterkamperen op een camping in Sint Anthonis (foto: Frank Markerink). vergroot

Tientallen mensen gaan er dit weekend op uit om te kamperen onder ijzige temperaturen. Zo ook de familie Markerink uit Ravenstein. Ouders Yvon en Frank gingen samen met hun zoontje Luka (6) het kleine avontuur aan op natuurkampeerterrein De Vlagberg in Sint Anthonis.

Madhavi Raaijmakers & Fieke Nobel Geschreven door

De familie Markerink heeft al veel ervaring met verre en avontuurlijke reizen. De kleine Luka is in zijn korte leven al in veel landen geweest. Met zijn ouders maakte hij reizen naar naar Canada, IJsland en Namibië. Maar dat neemt niet weg dat de familie net zo kan genieten van een reis dichtbij huis.

Luka Markerink tijdens een eerdere vakantie (foto: Frank Markering). vergroot

"We hebben jaren geleden al een keer onder winterse omstandigheden gekampeerd’’, vertelt Frank. "Toen hebben we tegen elkaar gezegd: dit gaan we absoluut vaker doen. Maar de winters erna waren niet meer zo heftig als we met zijn allen hoopten."

"We hebben lekker shoarma besteld bij de tent, dat kan ook wel eens."

Toen de temperaturen deze week bleven dalen, leek dit het ideale moment voor het kampeeravontuur. De familie vertrok zaterdagmiddag naar de camping en begon met het opbouwen van hun kleine kamp. ‘'Om te beginnen waren we al een uur bezig om onze plek ijs- en sneeuwvrij te krijgen met een schep en sneeuwschuiver. De grond trekt veel kou aan dus het was belangrijk om die sneeuwvrij te maken.’’

Om goed warm te blijven had het gezin een vuurkorf bij. Daar zaten ze ’s avonds met zijn allen omheen. Boven dat vuur hebben ze wel warme chocomel opgewarmd, maar niet gekookt. ‘’Met eten hebben we lekker makkelijk gedaan’’, vertelt Frank lachend. ''We hebben lekker shoarma besteld bij de tent. Dat mag ook weleens.''

De tekst gaat verder onder de foto's:

Luka en zijn Frank maken de tentplek ijs- en sneeuwvrij (foto: Frank Markerink). vergroot

Vader en zoon maken vuur in de vuurkorf (foto: Frank Markerink). vergroot

’s Avonds kroop de familie in hun goed geïsoleerde tent. Op de grond lagen een paar anti-vriesdekens, nog twee dikke dekens en daarna twee slaapmatjes. "Over ons lagen dikke winterslaapzakken en een groot dekbed. Zelf waren we van top tot teen gehuld in thermokleding. We sliepen zelfs met een muts op. Maar met al die hulpmiddelen was het goed te doen.’’

''We sliepen zelfs met een muts op en de krentenbollen waren de volgende ochtend bevroren.''

Toch vroor het die nacht flink. Toen de familie zondagochtend opstond was het 8,5 graden onder nul. "De krentenbollen waren helaas bevroren."

Ook al is de familie al in veel verschillende landen geweest, een uitje als dit vinden ze ook ontzettend leuk. "Elke reis is anders. Deze trip haalt al het reisplezier uit onze vorige avonturen weer naar boven."

Gezellig bij de tent (foto: Frank Markerink). vergroot

