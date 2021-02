Topdrukte op de gipsafdelingen van de ziekenhuizen: ‘Doe alsjeblieft voorzichtig’

Gips wordt verwijderd (foto: ANP). vergroot

Extra gipsmeesters, extra personeel op de röntgenafdeling en mensen die stand-by staan om bij te springen. De Brabantse ziekenhuizen zijn goed voorbereid op mensen die binnenkomen na een valpartij op het ijs. Zaterdagmiddag was het 'extreem druk', volgens het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

"We zagen absoluut een toename in mensen die binnenkwamen met breuken", vertelt Yvon van den Berg van het Geldropse ziekenhuis. "Vrijdag was het al behoorlijk druk, maar zaterdag was het nog erger. We zijn de hele dag in de weer geweest om iedereen te helpen."

Deze drukte zagen ze ook in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ook hier is dit weekend extra personeel ingezet. "We moesten de afgelopen drie dagen echt de schouders eronder zetten", vertelt woordvoerder Roel Rambags van het Eindhovense Ziekenhuis. "Een extra arts op de spoedeisende hulp, extra personeel en een extra gipsmeester."

Zondag staan de ziekenhuizen ook weer paraat om eventuele drukte op te vangen. "Het is waarschijnlijk de laatste dag dat het druk kan worden", zegt Rambags. "Nu is het nog rustig maar we verwachten toch nog mensen met breuken."

Het Amphia Ziekenhuis staat ook paraat. "Het is weer mooi weer en mensen kunnen weer gaan schaatsen", vertelt Mark van Hassel. "Na het weekend komt er dooi, maar zolang er sprake is van gladheid staan wij paraat.”

Zo gaat de gipsafdeling van het Amphia Ziekenhuis te werk:

De ziekenhuizen zijn door de extra patiënten niet overbelast geraakt. “Gelukkig leidt een botbreuk niet meteen tot een opname in het ziekenhuis", legt van den Berg uit. "Zelfs als iemand een operatie nodig heeft, kan die persoon daar later voor terugkomen. De afdelingen zijn dus niet overbelast geraakt.”

Het Bredase ziekenhuis heeft het op dit moment ook iets minder druk met het aantal coronapatiënten. “We zitten in een dal met het aantal coronapatiënten nu. Het is dus iets rustiger", vertelt Van Hassel. Maar volgens hem was het op de gipsafdeling gisteren wel even razend druk. "Daar zijn ze lang bezig geweest om iedereen te helpen."

Ondanks de drukte op de gipsafdelingen, snappen de ziekenhuizen wel dat de mensen naar buiten gaan met dit mooie weer. “Als ziekenhuis kunnen we natuurlijk de mensen niet verbieden om te gaan schaatsen, maar we hopen wel dat iedereen extra voorzichtig doet. En als je niet goed kan schaatsen, probeer het dan niet", benadrukt Rambags.

"We snappen dat iedereen wil genieten van dit mooie weer. En we gunnen dat iedereen. Het belangrijkste is dat iedereen afstand houdt van elkaar en dat je de maatregelen blijft opvolgen", zegt van den Berg. "Geniet, beweeg, maar blijf je bewust van de maatregelen!", voegt Van Hassel toe.

De dooi zet zondagmiddag door, aankomende week komen de temperaturen weer boven de nul uit.

