Knuffelen met jezelf of een nieuw wereldrecord vestigen: zo viert bekend Brabant Valentijnsdag

14 februari is natuurlijk de dag van de liefde. Sommigen van ons worden verrast met een ontbijtje op bed terwijl anderen het zichzelf naar de zin moeten maken. Ook bekend Brabant staat vandaag even extra stil bij de liefde. En natuurlijk wordt dit volop gedeeld op sociale media.

Johan Vlemmix Johan Vlemmix geeft wel een heel bijzondere twist aan Valentijnsdag. Hij vindt het de uitgelezen dag om een nieuw wereldrecord te breken. Dat vertelt hij in een filmpje op sociale media. ''Er bestaat nog niet zoiets als het wereldrecord harten breken'', zegt Vlemmix, waarna hij een aantal harten begint stuk te slaan.

Rico Verhoeven Kickbokser Rico Verhoeven werd zondagochtend door zijn drie kinderen verrast met een ontbijtje op bed. Vooral het stukje uitgesneden brood in de vorm van een hart doet de bokser smelten.

Olcay Gülsen Ook het BN'er-koppel Olcay Gülsen en radio-dj Ruud de Wild zetten elkaar vandaag in het zonnetje. 'Met jou is alles een groot feest', schrijft Olcay op sociale media.

Gers Pardoel

Voor rapper Gers Pardoel is het een eenzame Valentijnsdag. Hij deelt een video waarop hij in zijn eentje in bed ligt. 'Selflove' schrijft hij onder het filmpje. Geen Valentijnsdag dus voor de rapper.