'Koning van Valkenswaard' Piet Geldens overleden op 87-jarige leeftijd

Piet Geldens (foto: Valkenswaard Lokaal) vergroot

Piet Geldens, ook wel de Koning van Valkenswaard genoemd, is zaterdagmiddag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Hij was 27 jaar lang een geliefde wethouder in de gemeente Valkenswaard.

Ista van Galen Geschreven door

Geldens, sinds 1988 ridder in de Orde van Oranje-Nassau, richtte in 1965 de lokale partij Valkenswaardse Belangen op. Sinds dat jaar maakte hij onderdeel uit van de Valkenswaardse raad. Daarnaast was hij wethouder, van 1970 tot 1994 en van 1998 tot 2001.

Bij zijn afscheid als raadslid en wethouder werd hij in 1994 benoemd tot ereburger. "Vanwege zijn zeer langdurige en belangrijke verdiensten voor de Valkenswaardse gemeenschap."

Ongekend populair

De 'Koning van Valkenswaard' was ongekend populair bij de burgers. Van voetbalvereniging tot carnavalsclub: Geldens zat ook in bijna alle mogelijke verenigingen en clubs van het dorp. Hij was veel onder de mensen en wilde alles doen voor 'zijn' Valkenswaard.

Burgers met klachten klopten allemaal bij deze wethouder aan. Hij stond onder de burgers dan ook bekend als de wethouder die alles voor elkaar kreeg: "Piet regelt het allemaal wel voor ons."

Niet nauw met regels

Maar dat laatste kende ook een andere kant. Hij werd verdacht van vriendjespolitiek en dat hij het niet zo nauw zou nemen met alle regels en wetten. Daarvoor is nooit keihard bewijs gevonden.

Maar Geldens trad uiteindelijk in 2001 af, na externe onderzoeken naar de Valkenswaardse bestuurscultuur. Daar kwam uit dat er sprake was van een verziekte bestuurscultuur. Geldens werd gezien als het symbool van die cultuur. Tegenover het ED sprak Geldens van een lastercampagne.

Dementie en ziekte van Parkinson

Volgens Valkenswaard24 had Geldens dementie en de ziekte van Parkinson.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.